Sipas Drejtorit të Departamentit të Komunikimit në FSHF, Andi Verçani, bëhet me dije se janë shitur me saktësi. 21.900 bileta, çka do të thotë se stadiumi do të jetë i mbushur plot me tifozë, nga të cilët 1200 tifozë polakë të akomoduar në sektorin e miqve si gjithmonë.

