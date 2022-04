Ditë pas dite, KFOR-i stërvitet me, mentoron dhe vepron me FSK-në. Për Vuçiçin, sa më shumë që ai të vazhdojë të tallet me Kosovën dhe Perëndimin, aq më gjatë do të qëndrojnë KFOR-i dhe NATO-ja aty.

