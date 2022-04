“Mezi presim të vazhdojmë punën e përbashkët edhe më tej për të shkëmbyer ide për sfidat me të cilat përballemi të gjithë, sidomos në këtë mjedisin e sigurisë me të cilin po përballemi tani në Evropë me atë që po ndodh në Ukrainë dhe me agresionin e paprovokuar të Rusisë. Nuk dëshirojmë që kjo të ndodhë askund tjetër në Evropë dhe duam që lufta të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Jemi këtu me këtë mesazh dhe për miqësinë që kemi”, tha Shaheen.

