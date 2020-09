“Fëmijët zakonisht do të tregojnë shenja / simptoma të MIS-C tre deri në katër javë pas infektimit me Covid-19, dhe shumë do të përparojnë me shpejtësi në tronditje dhe dështim kardio-frymëmarrjes”, shkruajnë autorët në studimin e tyre.

“Këta janë fëmijë që do të kenë nevojë për vëzhgim dhe monitorim të rëndësishëm për të parë nëse kjo do të zgjidhet apo kjo do të jetë diçka me të cilën do të duhet të jetojnë për pjesën tjetër të jetës së tyre,” thotë Moreira.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy