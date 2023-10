Schmitt ka folur edhe për përpjekjet e Perandorisë Osmane për mbytjen e idesë së shqiptarizmës me denë e panislamizmit. Ai ka thënë se me ardhjen e xhonturqve në pushtet për inteltualët shqiptarë u krijuan më shumë mundësi veprimi dhe kjo u kurorëzua me Kongresin e Manastirit, ku u bë një rreshtim i fortë i intelektualëve shqiptarë me Perëndimin, pavarësisht rezistencës së fuqishme dhe pengesave të shumta të nxitura nga Stambolli.

“Prezenca turke (në trojet shqiptare), në kuptimin etnik, ka qenë shumë, shumë e kufizuar, në krahasim me Bullgarinë ose me Trakinë ose me Greqinë e Veriut. (…) Po jap vetëm një shembull: Babai i Ahmet Zogut, në vitin 1908, e ka takuar një diplomat austrohungarez në Mat, në Burgajet. Diplomati është përpjekur të kuptonte sistemin otoman në këtë rajon. Babai i Zogut i thotë: ‘Unë jam besimtar ndaj Sulltanit. Sulltani është larg, por unë gjithmonë do të luftoj për Sulltanin. Por, nëse Sulltani fillon të ndryshojë te ne zakonin, Kanunin, dhe më detyron t’i paguaj taksa, nëse më detyron edhe t‘i dërgoj djemtë e mi në Jemen, në Arabi, kjo është tjetër gjë’. Kjo e shpjegon shumë mirë këtë kombinim, domethënë, po lojaliteti edhe përfitimi nga sistemi perandorak, por edhe ideja që ‘ne shqiptarët jemi edhe në shtëpinë tonë dhe ne jemi pronarët’”, u shpreh ai.

“Nuk ka asnjë komb tjetër i cili ka kundërshtuar deri në fund ekspansionin osman dhe sulmin osman në rajon sikur shqiptarët. Shqipëria, Arbëria (duhet të jemi të saktë kur flasim për Arbërinë) e ka paguar një çmim shumë të lartë. Shqipëria e sotme e Mesme dhe e Veriut janë shkatërruar jo vetëm pjesërisht, por krejtësisht nga osmanët, sepse në Mat, në Dibër, në zonën e Shkodrës, njerëzit kanë luftuar deri në fund. Qytetet si Triepshi janë shkatërruar krejtësisht. Banorët e Shkodrës kanë vendosur të iknin në mërgim, në Venedik, për të mos rënë nën pushtimin osman. Nuk ka asnjë rajon tjetër, as në Serbi, as në Bosnjë, me pasoja demografike ka shumë të rënda. Shqiptarët, në fillim të shekullit të XIX e ndryshuan edhe emrin e tyre. Emri Arbër u zhduk dhe u zëvendësua me emrin shqiptar. Shqiptari është një arbër shqipfolës mysliman, është një arbër shqipfolës i krishterë, ndërsa koncepti i Arbërisë mbijetoi në Italinë e Jugut, te arbreshët, dhe në Greqi, te arvanitasit”, ka thënë Schmitt, në emisionin “ Prizma ”.

