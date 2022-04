Sipas vendimit të fundit, të marrë sot, një litër naftë me pakicë do të tregtohet me 226 lekë për litër, ndërsa benzina 209 lekë nga 205 që ishte. I pandryshuar mbetet çmimi i gazit, i cili do të kushtojë sërish 115 Lekë /litri.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy