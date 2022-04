“Ne do të procedojmë siç shprehen qytetarët. Do të legalizojmë kanabisin për përdorim mjekësor dhe do të hapim një front të ri pune dhe rritje ekonomike përveç edhe një rritje në aspektin teknologjik. S’ka dilemë për këtë. Çfarë qytetarët kanë thënë ajo do të bëhet, nuk diskutohet”, tha Rama.

