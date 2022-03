Armando Broja ka ndryshuar numrin që do të mbajë veshur, me yllin kuqezi që do veshë numrin 9, pasi më parë ka mbajtur numrin 17. Nga debutuesit e Shqipërisë, mesfushori Kristjan Asllani do të mbajë fanellën me numrin 19.

