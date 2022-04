Po pra, rezultatet e fundit, të dalë nga regjistrimi i popullsisë, thonë se me banim të përhershëm në Maqedoni ka rreth njëzet e pesë përqind shqiptarë. Që i bie të jenë përafërsisht aq sa edhe votuesit e partive politike shqiptare. Pra aq sa i janë nënshtruar kryetarit të përjetshëm të BDI-së, i cili vendos cili do jetë dekan e profesor universiteti, cili mësues fshati, cili hoxhë katundi dhe cili do jetë artist i popullit. Gjë që me të drejtë i çon shqiptarët e këtushëm të dyshojnë se ndoshta vetëm një vasal i përmasave të tij mundet palës maqedonase t’ia plotësojë dëshirën, që shqiptarët e këtushëm të mos jenë aq sa janë, por aq sa i duhen Maqedonisë që ajo të mbetet “vetëm” e maqedonasve.

Por ku ta dish, ndoshta ka ardhur koha kur shqiptarët e këtushëm nuk duhet të merren vetëm me atë se sa janë, por do duhej të përballeshin edhe me të vërtetën se si janë. Pra mirë do bënin nëse do i shpjegonin vetes pse ndjehen inferiorë ndaj palës maqedonase dhe pse duken e veprojnë sikur të ishin më pak se janë?

