“Në fakt siç dëshmon historia, idetë e tilla krijojnë konflikte të reja e do të krijonin jofunksionalitet në vend prandaj me tërë atë që po ndodh së fundmi në Bosnje e Hercegovinë është e pakuptueshme që ende ka zëra që shtyjnë përpara ide që në Kosovë thjesht do ta krijonin krizën e njëjtë si në Bosnje e Hercegovinë apo kriza të ngjashme me ato të krijuara nga Rusia në Ukrainë e në Moldavi, prandaj i ftoj të gjithë që të punojmë bashkërisht për të refuzuar idetë e shekullit të kaluar dhe të ecim përpara me ide të shekullit 21, ide që janë ne frymën evropiane që synojnë integrimin, harmoninë e bashkëjetesën”, tha ajo.

