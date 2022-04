Presidenti juaj e di që nëse do të mund ta shihnit se çfarë po ndodh, nuk do ta përkrahnit luftën e tij.Ai e di se këto krime tradhtojnë besimin e çdo nëne ruse, e cila me krenari përshëndet djalin e saj ndërsa ai niset për t’u bashkuar me ushtrinë. Dhe ai e di se ato janë një njollë për nderin e vetë Rusisë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy