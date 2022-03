Me dt.11.3.2022 me ftesë të Kryetarit të Komunës së Vitisë zt. Sokol Haliti, Prefekti i Qarkut zt. Zenel Kuçana së bashku me bashkëpunëtorët e tij, zt. Ilmi Lisha dhe zt.Etmond Axhami vizituan Komunën e Vitisë. Në këtë takim ku ishte prezent edhe zt. Lutfi Haziri nënkryetar i LDK, u përkujtua 11 marsi i 1981 fillimet e rezistencës për liri e pavarësi. Gjithashtu në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin mes Bashkive të Qarkut Kukësit dhe Komunës së Vitisë në fushën e arsimit, kulturës, sportit si dhe shkëmbimit të përvojave në lëmi të ndryshme … etj. Kryetari i Komunës zt. Sokol Haliti nderoj Prefektin me Mirënjohje me motivacionin “Për Kontributin e Dhënë për Çështjen Kombëtare “ Pas kësaj në sallën e mbledhjeve të Këshillit Komunal u organizua një Akademi Përkujtimore me rastin e një vjetorit të ndarjes nga jeta të veprimtarit të shquar të Vitisë, Shaqir Shabani.

