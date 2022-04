"The Mirror" raporton se Boris Johnson do përballet sot me Parlamentin dhe zemërimin e partisë Konservatore në lidhje me çështjen...

Andrićit nuk i pengoi kur italianët u ndihmuan çetnikëve që të vrisnin mijëra myslimanë dhe ta digjnin Vishegradin së bashku me 42 fshatra tjera myslimane përreth. Derisa Andrići e shkruante këtë vepër, serbët në Vishegrad ushtruan dy herë masakra. Dhe, më në fund porosia e Andrićit është përmbushur në luftën e fundit në Bosnjë. Në vitin 1992 policia dhe ushtria serbe në Vishegrad vranë më shumë se 3000 bosnjakë, dhunuan mijëra gra dhe e dogjën qytetin me rrethinë. Banorët myslimanë, që deri në këtë kohë përbënin 63% të popullatës në Vishegrad, u përzunë në atë masë sa që sot përqindja e tyre eshtë me siguri zero.

Meša Selimović vinte nga një familje e pasur boshnjake me tradita myslimane. Por, ai nuk ndjehej mirë me të qenurit boshnjak mysliman dhe e ‘zbuloi’ se dikur moti, të parët e tij kishin qenë serbë. Rrethi i intelektualëve në Sarajevë ia pa për të madhe këtë ‘zbulim’ dhe i thanë se ‘ne të gjithë e dimë këtë dhe nuk ke zbuluar asgjë’. Megjithatë, ai dëshironte të ishte serb dhe shkoi për të jetuar në Beograd ku hapësira e shkrimtarit serb është tejet e gjërë. Asgjë të keqe në shikim të parë. Por, Meša Selimović bëri me dije se nuk ia vlenë të jeshë mysliman në Jugosllavi. Intelektualët bosnjakë këtë gjë e morën si dorëzim para presionit pan sllav që vinte nga Serbia. Pra, porosia e Mešës për boshnjakët nuk ishte vetëm shprehje dëshpërimi, por edhe paralajmërim se gjërat do të vështirësoheshin për ata që nuk janë serbë.

