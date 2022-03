Sot është Ukraina, nesër mund të jetë e gjithë Evropa”, tha parlamenti ukrainas të dielën.

Videoja e postuar nga Parlamenti i Ukrainës në llogarinë zyrtare në Tëitter shkakton bujë.

Në veçanti, duke dashur të sensibilizojë komunitetin botëror ndaj pushtimit rus të Ukrainës, Parlamenti i vendit praktikisht po përdor Parisin si një vend bombardimi.

Më në detaje, video nis me një turist duke u fotografuar në “Kullën Eifel”, kur befas luftëtarët nisin të bombardojnë kryeqytetin francez nën britmat e tmerrit të qytetarëve. Në këtë mënyrë, Parlamenti ukrainas po përpiqet të tregojë se, nëse Putini fiton, madje është e hapur rruga për Rusinë për të pushtuar pjesën tjetër të BE-së.

“Kulla e famshme Eifel apo Porta e Brandenburgut në Berlin do munden të qëndrojnë ndaj bombardimeve të vazhdueshme ruse? Mendoni se kjo nuk ju shqetëson? Sot është Ukraina, nesër mund të jetë e gjithë Evropa. Rusia nuk ndalet para asgjëje,” ka shkruar parlamenti ukrainas krahas videos.

“Nëse ne biem, do të bini edhe ju”, përfundoi ai, duke i bërë jehonë deklaratës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022