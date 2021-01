“Përmes kësaj shkrese, më lejoni ta shpreh shqetësimin tim lidhur me këtë vendim. E drejta e votës është e drejtë fondamentale, e garantuar me Kushtetutën tonë dhe me të gjitha konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Si e tillë, e drejta e votës është e drejtë e patjetërsueshme e cila nuk mund të kushtëzohet me një telefonatë. Ky vendim, e specifikisht pika IV e tij, mund të krijojë rrethana me të cilat e drejta e votës shkelet në mënyrë flagrante”, thuhet në letrën e Osmanit.

