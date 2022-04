“Në ditët në vijim do të ketë akoma përpjekje. Ajo çka unë mund t’iu siguroj është që Kosova do të jetë palë konstruktive dhe Kosova do të vazhdojë të jetë palë e cila respekton parimet dhe standardet më të larta evropiane”, tha Osmani gjatë një konference në Prishtinë së bashku me homologun e saj nga Estonia, Egils Levits, i cili po qëndron në Prishtinë.

