“Përderisa ishim ne Pulmologji me babin, paralel me ne ishte edhe Dr. Tokjona Lajçi me babin e saj, shkrimtarin dhe avokatin Ali Lajçi , tashmë i ndjerë. Dr Tokjona për 12 dite rresht u kujdes për babin e saj te prekur me Covid19 ne Kliniken Infektive , ku edhe u infektua ajo vet dhe i qëndroi afër deri ne frymën e fundit babit te aj.

