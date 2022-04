Ngritja e një statuje në respekt të kryetarit të parë të shtetit shqiptar, Princit gjerman Vid, nuk ka lidhje as me bindjet monarkiste dhe as me bindjet republikane. Duhet respektuar historia e shtetit shqiptar dhe ai pati staturën përfaqësuese, qoftë dhe të shkurtër të një kryetari të ligjshëm shteti, që e njohën Fuqitë e mëdha. Princ Vidi ishte monark i vërtetë gjerman dhe askush në Europë nuk e quajti “mbret operetash”.

