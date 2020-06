Plani i Musk është që të “popullojë” tunelet me automjete gjithë-elektrike Tesla (AEVs), që do të thotë se udhëtarët do të jenë në gjendje të udhëtojnë milje nën tokë me shpejtësi të jashtëzakonshme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy