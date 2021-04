Zgjedhjet 25 Prill, diaspora: Bëni atë që nuk bëjmë dot ne, VOTONI OSE Diaspora thirrje për pjesëmarrje masive në votime më 25 prill. Mos e shisni votën! Një grup profesionistësh në Britani, Gjermani dhe SHBA kandërmarrë fushatën 10 ditore #votone25prill, ku diaspora ibën thirrje të gjithë Shqiptarëve që kanë mundësi, që tëvotojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit. “Duke marrë parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme që kanëzgjedhjet, të shqetësuar nga numri i madh në dukje i tëpavendosurve, ne duam t’ju bëjmë thirrje të gjithë Shqiptarëveqë të marrin pjesë në procesin demokratik të votimit dhe tëmos e shesin votën e tyre!” Anëtarët e diasporës janë duke realizuar video-mesazhe kubëjnë thirrje për marrjen e përgjegjësisë nga shoqëriashqiptare dhe ushtrimin e të drejtës e detyrës për të votuar. Nëhashtagun #votone25prill, do të shpërndahen mesazhe ngadiaspora, që për arsye të ndryshme nuk mund të jetë nëShqipëri. “Ne duam të nxisim çdo person që voton për herë tëparë, çdo qytetar që nuk ka votuar më parë dhe çdobashkëkombas që ende është i pavendosur, që të shkojë tëvotoj në 25 Prill” “Ekipi ynë përbëhet nga njerëz me bindje të ndryshmepolitike dhe fushata është krejtësisht neutrale. Ftojmë të gjithëdiasporën që të na dërgojnë mesazhet e tyre dhe të postojnëme hashtagun e fushatës. Gjithashtu i bëjmë thirrjebashkëkombasve që ndodhen në Shqipëri që të postojnë nëhashtagun në Facebook, Instagram, Twitter e në LinkedIn”. Diaspora, edhe nga larg, i ndjek me shumë vëmëndjezhvillimet në Shqipëri. Me shpresën që këto do të jenëzgjedhjet e fundit në të cilat diaspora nuk voton, zoti e bekoftëShqipërinë! Më shumë informacion rreth fushatës mund të gjeni ketu: http://bit.ly/votone25prill...

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy