Burimet e inteligjencës përmendin se ky grup shqiptar ka lidhje edhe me Karteli i Gjeneratës së Re Jalisco. Rrjet i kryesuar nga Michoacan capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Por po kërkohen më shumë prova në lidhje me këtë. Edhe para aleancës me Ismael Zambada García, El Mayo, krimi i organizuar shqiptar kishte lidhje vetëm me trafikantët kolumbianë dhe ekuadorianë të drogës në Amerikën Latine. Duke krijuar këtë marrëdhënie të re, kartelet meksikane tani do të synojnë të zgjerohen, veçanërisht kur bëhet fjalë për fitimet e kazinove dhe pastrimin e parave, të cilat në shumicën e rasteve mbeten të pakontrolluara ose nuk mund të kontrollohen plotësisht nga qeveritë e vendeve në fjalë. /Përshtatur nga news 24

