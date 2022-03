Për të penguar një shkallëzim të mëtejshëm të luftës në Ukrainë, SHBA ka përsëritur kërcënimin në drejtim të Pekinit. Kina duhet të llogarisë me pasoja, nëse do t’i japë ndihmë ushtarake Rusisë, është shprehur Jen Psaki, zëdhënësja e presidentit amerikan. SHBA është shumë e shqetësuar, se Kina do të mbështesë ushtarakisht Rusinë. Presidenti Biden do të diskutojë për këtë me presidentin kinez, Xi Jinping në një telefonatë të premten “hapur dhe drejtpërdrejt”, ka thënë Psaki. Të flet shumë fakti, që Kina nuk e dënon luftën e Rusisë në Ukrainë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy