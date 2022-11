“Kur u rrita në Shqipëri në vitet 1990, babai i një prej miqve të mi ishte një trafikant i qenieve njerëzore. Dikur e thërrisnim B. i çalë. B. Lame nuk kishte qenë gjithmonë një kontrabandist. Përpara se vendi të kalonte nga një shtet komunist në një shtet liberal, ai punonte me turne në kantier, ku bënte rrjeta peshkimi dhe rilyente varkat. Ai nuk dukej si një kontrabandist – ishte trup vogël dhe anemik dhe ecte duke çaluar. Ai nuk zgjodhi të ishte kontrabandist – reformat e privatizimit që shoqëruan ardhjen e pluralizmit politik i detyruan menaxherët e kantierëve të bëjnë shkurtime, kështu që B dhe gruaja e tij e gjetën veten të papunë. As nuk e mendonte veten si kontrabandist: ishte një punë si të tjerat. Ai paguhej për të ndihmuar njerëzit me gomone të arrinin në Itali dhe paratë i duheshin për të ushqyer fëmijët e tij. Kishte pak frikë, por nuk i vinte turp për veprimtarinë e tij. Për dekada, shqiptarët ishin vrarë nga shteti i tyre sa herë që tentonin të kalonin kufirin. Në rastet shumë të rralla në të cilat njerëzit kishin sukses, të afërmit e lënë pas dëboheshin. Më në fund, shqiptarët ishin të lirë dhe B i çalë po i ndihmonte të realizonin ëndrrat e tyre Një natë, B. Lame u zhduk dhe nuk u kthye më. Disa njerëz thanë se ai ishte mbytur në detin Adriatik, i ngrënë nga të njëjtët peshq për të cilët ndërtoi rrjeta”-thuhet në shkrimin e publikuar në The Guardian.

