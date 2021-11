Qeveria shqiptare ka miratuar në mbledhjen e sotme vendimin mbi njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit me Italinë me qëllim konvertimi. Kjo do të thotë se patentat shqiptare tashmë do të njihen në Itali. Vendimi vjen pas vizitës që Edi Rama zhvilloi ditën e djeshme në Itali.

