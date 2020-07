Sot jemi njoftuar se disa nga bashkatdhetarët tanë nuk janë lejuar që të udhëtojnë nga aeroporti Pearson i Torontos në drejtim të Prishtinës. Të gjithë personat që nuk janë lejuar të udhëtojnë nuk kanë pasur nënshtetësi të Republikës së Kosovës, por vetëm nënshtetësi kanadeze. Ne i kemi njoftuar kohe me pare autoritetet e aeroportit te Torontos se nuk ka asnje restrikcion per shteteasit kanadez qe te udhetojne drejt Republikes se Kosoves. Andaj deri me sot nuk eshte paraqitur ndonje problem per te gjithe pasagjeret qe kane prenotuar biletat per ne Kosove. Ne jemi ne kontakt te vazhdueshem me autoritetet kanadeze qe kjo ndalese per pasagjeret te evitohet sa me pare. Ne poashtu rekomandojme te gjithe bashkatdhetaret tane qe posedojne vetem pasaporte kanadeze, deri ne tejkalimin e kesaj situate, te pajisen me dokumente te Republikes se Kosoves ne zyren tone ne Toronto ne cdo kohe, pra edhe gjate vikendit.

