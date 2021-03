“Siç shihet dhe nga shifrat kemi një tendencë ulje që duket e qëndrueshme. Komiteti mendon se këto shifra janë si rezultat i masave dhe i tendencës së popullatës për respektimin tyre dhe pse nuk është në nivelet e dëshiruara. Siç vihet re dhe nga hartat që kemi konsultuar siç e tha dhe Fico në Evropë ka një rritje të numrit të rasteve dhe duket se po futen në valën e tretë të përhapjes së Covid. Pavarësisht uljes së indikatorëve ato mbeten në nivelin që tregojnë se jemi në një situatë delikate. Komiteti ka vendosur që masat që kanë qene të mbeten në të njëjtin nivel. Ora policore nga ora 20:00 deri në 06:00. Shkollat e mesme në bashkitë me rrisk më të lartë përhapje do të vijojnë me mësimin online. Ndalohet grumbullimi me më shumë se 10 persona. Kafet dhe restorantet do të qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00”, tha Rakacolli.

