Më poshtë shohim arsyen e krijimit dhe zbatimit të politikës pan-islamike të Sulltan Abdyl Hamitit II. Kjo politikë, siç na ofrohet në tekst, duket se ka qenë tërësisht e përqafuar nga shqiptarët. Schmitt nuk bënë asnjë shpjegim të këtij konstatimi dhe një gjë e tillë, te lexuesi i painformuar, krijon një pasqyrë të gabuar për çështjen shqiptare të kësaj periudhe. Me pak fjalë, kjo gjë do të ishte shpjeguar pa hulumtuar shumë, pasi që përgjigja është dhënë nga George Gawrych në librin e tij të njohur “The Crescent and the Eagle” (Hëna dhe shqiponja).

Një artikull i historianit Oliver Jens Schmitt, me titull ‘Debakli i një superfuqie’, shkakton më shumë se huti në mesin e atyre që interesohen për fushën e historisë shqiptare. Sipas informatave, artikulli është botuar së pari në ‘Neue Zürcher Zeitung’, me qëllim të ofrimit të një pasqyre të shkurtër në lidhje me historinë shqiptare të periudhës 1878-1912. Teksti ka një hyrje që flet për një propagandë të Turqisë së sotme që ka për qëllim shpjegimin e tendencave neo-otomane në Ballkan. Në fakt, brendia e tekstit ka fare pak të bëjë me këtë hyrje.

