“FALEMINDERIT ZOTIT PËR GJITHÇKA. Ndeshja përfundoi në raund të 4-tërt me TKO. Respekt per Jenkins ka qenë një kundërshtar me shuë eksperiencë por.. tani ka ardhur koha ime. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë përkrahjen te gjithëve. Ky vit do jetë SHUMË I MADH”, shkruan Marku në reagimin e tij në Instagram.

