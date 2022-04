Boris Johnson tha se të merresh me presidentin rus Vladimir Putin ishte si të bësh bisedime me një “krokodil kur e ke këmbën në nofullat e tij”. Duke folur me gazetarët gjatë një fluturimi për në Indi, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar tha se Putini mund të shkojë të negociojë vetë nëse do të kishte fituar një pozicion të fortë në Ukrainë.

