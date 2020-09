Shtetet e Bashkuara vëndosin për presidencën përmes një forme indirekte të demokracisë, jo nga vota popullore kombëtare por përmes Kolegjit Elektoral, ku fituesi në secilin shtet merr të gjitha votat e Kolegjit Elektoral të atij shteti. Votat elektorale të çdo shteti varen nga numri i popullsisë së secilit shtet. Për t’u bërë president, kandidati duhet të fitojë të paktën 270 nga 538 votat elektorale. Shtetet më të populluara, Kalifornia me prirje demokrate me 55 vota dhe Teksasi i kontrolluar nga republikanët me 38 vota – kanë ndikimin më të madh. Shtatë shtete dhe kryeqyteti Uashington, kanë peshën më të vogël me vetëm tre vota elektorale secila.

