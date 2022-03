Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se për më tepër tani, nuk mund të happen procedurat me një vend që është në luftë, por as nuk do ta mbyllin derën e të thonë “kurrë”. Në deklaratën e përbashkët liderët e BE-së u zotuan ta afrojnë më shumë Ukrainën me bllokun politikisht.

