Kjo ngjarje është shënuar rreth orës 03:30 të mëngjesit. Sipas zëdhënësit të shtypit të policisë, skafi i vogël i Marinës Detare me tre persona në bord patrullonte në zonë me barka me refugjatë klandestine rreth 11 milje larg bregut. Pak më vonë, një motoskaf i Rojes Bregdetare turke i është afruar dhe e ka ndjekur duke e qëlluar me breshëri plumbash për ta trembur.

