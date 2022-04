“Në dy muajt e parë janar-shkurt, kemi pasur rritje të të ardhurave me 26 % krahasuar me 2021, ose 18.1 mld lekë më shumë. Edhe reforma e fiskalizimit ka vijuar ecurinë pozitive ku biznesi i madh është pajisur me certifikatë fiskalizimi, ndërsa 81 % e biznesit të vogël ka bërë fiskalizimin. Në fund të 6 muajve të parë të 2022 do të përfundojmë fiskalizimin për të gjithë subjektet”, tha Ibrahimaj.

