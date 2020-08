Po kjo ministri sqaron se në rastet që do të vërehet se fleta e testit do të jetë e falsifikuar, personat do t’i dërgohen gjykatës nën ak.uza të renda, siç është fal.sifikimi i dokumentit zyrtar dhe shkelje të rregullave mbrojtëse nga Covid,të cilat dë.nohen me bu.rg dhe gj.obë të rëndë. Një ditë më parë, autoritetet greke deklaruan se që nga fillimi i pandemisë së Covid-19 janë 63 shtetas shqiptarë të konstatuar se janë inf.ektuar me Covid, ndërsa më shumë se 2.5 milionë udhëtarë që kanë hyrë në vend nga pikat tokësore, detare dhe aeroportet e vendit.

Burime konfidenciale nga Ministria greke e Shëndetësisë i thanë Top Channel-it se kjo ministri kishte paral.ajmëruar që prej disa ditësh, pikërisht dyshimet se testet nga Shqipëria nuk do të jenë të sakta, madje mund edhe të falsifikohen, ndaj gjatë një mbledhjeje ur.gjente paraditen e së mërkurës u vendos që në pikat hyrëse nga Shqipëria të mos pranohet asnjë test, që nuk do të jetë PCR dhe nuk do të jetë i pajisur me bar code dhe kodin QR.

