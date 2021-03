“Ato që ndodhën nën administratën Trump dërguan një mesazh të gabuar në vende të tjera. Kjo çështje do të dërgojë një mesazh pozitiv,” tha ajo. Zonja Parker me shoqatën Mbrojmë Demokracinë shpreson se të tjerët do të nxjerrin mësime mbi mënyrat për t’iu kundërvënë akteve autoritare. “Ashtu si Pen America që e bënë përmes gjyqësorit”. Por jo të gjithë e konsiderojnë padinë si zgjidhjen e duhur për përplasjet e medias me Shtëpinë e Bardhë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy