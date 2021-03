Sepse Napoleoni ka qenë me prejardhje të rëndomtë italiane nga Korzika kurse Aleksandri I ka qenë aristokrat me themel dhe në oborrin e tij, pra të carit rus, gjuhë zyrtare ka qenë frengjishtja. Madje, shumica e familjes mbretërore ruse as që kanë dijtë e as që janë munduar të flasin rusisht. Kjo situatë ka ndryshuar pas vitit 1812 kur rusishtja ka filluar të zyrtarizohet dhe kjo është bërë si reakcion (nacionalist) ndaj pushtimit francez të udhëhequr nga Napoleoni. Pa marrë parasyshë prejardhjen dhe gjuhën e përbashkët (franceze) të dy perandorëve, këta do ta vrisnin njëri tjetrin: i pari në emër të Francës kurse i dyti në emër të Rusisë. Madje, Napoleoni as që ka qenë francez, siç e kërkon teoria e nacionalizmit puritan, por ai ka hyrë në histori si patrioti dhe kryeheroi i Francës.

