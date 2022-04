“Unë mendoj se ky është një konflikt që do të zgjasë. Nuk e di nëse do të zgjasë për dekada, por me vite me siguri,” tha Gjenerali Milley.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë me NATO-n për të vlerësuar se cilat do të jenë nevojat. Ne do të jemi pjesë e kësaj zgjidhjeje”, tha ai.

