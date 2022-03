Dolët dhe të gjitha i thatë, por të vetmen gjë që duhej thënë nuk e thatë. Që kjo ishte e vërteta, ishte një fakt. Kriza energjitike filloi përpara luftës, kur askujt nuk i shkonte ndërmend se do vinte lufta. Kriza energjitike sponsorizoi nga faktori që solli luftën. Tani jemi në kushtet kur nuk flitet më për çmime. Jo më larg se mbrëmë, ministri i ekonomisë gjermane lajmëroi se qeveria do prezantojë kufizimin e shtetit me gaz. Gjermania po përgatit planin për kufizimin me gaz të familjeve. Kriza ka arritur të prekë dhe të krijojë një problem në një prej vendeve më të fuqishme. Kur e lajmëruam atë që po vinte dhe thamë se do marrim masat përkatëse, as që nuk e imagjinonim që çështja do komplikohej më tepër. Ja ku jemi sot. Kriza energjitike është në një kulm të cilin bota e konsideron të ngjashëm me krizën e vitit 1974”.

