“Mars Science City” është një qytet me sipërfaqe 176 000 metra katrorë, që do të kushtojë rreth 135 milionë dollarë. Fillimisht projekti ishte ideuar për të zhvilluar teknologjinë që do të duhet për të arritur në Mars, por arkitektëve të grupit “Bjarke Ingels” iu kërkua që të ndërtonin prototipin e një qyteti që do të përballonte jetën atje.

