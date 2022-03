I pyetur nga gazetarët nëse mund të ketë zgjedhje në PD dhe garë për kryetar, Basha u përgjigj: Nëse unë paragjykoj se çfarë do ndodhë pa folur me bashkëpunëtorët, me njerëzit aktualisht që flasin… Kryetarët e degëve për shembull kanë kontakt me strukturat në bazë. Jemi në proces reflektimi dhe që të bëhet siç duhet, duhet të respektojmë ata njerëz që kanë mendimet e tyre, sjellin mendimet e të tjerëve. Prandaj jemi në një proces, një proces që nisi pas 6 Marsit, një proces që vazhdoi ditën tjetër dhe do të vazhdojë ditët e ardhshme. Pra është një proces i thellë reflektimi me një synim, interesin më të mirë të demokratëve. PA dallim sepse duket qartë që një nga arsyet kryesore është përçarja dhe konflikti mes nesh.

