Aty u diskutuan intensivisht kufijtë jugorë të Shqipërisë dhe Kryeministri përmetar dha një kontribut të çmuar. Gjatë negociatave me austro-hungarezët, me Italinëdhe veçanërisht me SHBA-të, ai hodhi poshtë kërkesat greke, bashkë me Federatën Panshqiptare Vatra të Amerikës, e të tjera dhe shumë patriotë të shquar. Dhe të gjithë bashkë bënë më të mirën e mundshme.

