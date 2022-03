E shikoni ca i thonë, je fitues po ik bashkë me humbësin, ose dhe po erdhe rri te papafingo e PD-së, mos bëjmë as gare as zgjedhje pavarësisht se anëtarësia të do ty…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy