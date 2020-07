• Në momentin e hyrjes në terminal, personat në nisje, ashtu dhe në mbërritje, do t’i nënshtrohen matjes së temperaturës. Personat me temperaturë mbi 37.5 gradë celsius nuk lejohen të vijojnë procedurën e check-in-it dhe do të futen në zonën e veçantë të karantinimit dhe ndaj tyre do kryhen procedurat e tjera të verifikimit;

