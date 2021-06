Carolinen nuk e ka vrarë një shqiptar! As një bandë shqiptarësh dhe, as një bandë romësh nga Shqipëria, “ata që kryejnë krime të përbindshme në vendin fqinje”! Prej ditës kur u njoftua krimi makabër, orës, orëve e ditëve që pasuan, mbushur me lajme të medias greke se “vrasësit janë shqiptarë”, “vrasësit folën gjuhe të përafërt me shqipen”, “vrasësit mund të jenë një bande romësh nga Shqipëria që vjedhin e pasojnë me krime të përbindshme”, kam uruar të mos jetë e vërtetë! E VERTETA DOLI NË DRITE TË DIELLIT DHE VRASËSI NUK ËSHTË NJË SHQIPTAR, AS SHUMË TË TILLË!

