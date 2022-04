“Më shumë gjasa, unë mendoj se ajo që rusët po shikojnë është një mënyrë për të parandaluar ose kufizuar furnizimin me armë të Ukrainës. “Pra, ne mund të shohim sulme ndaj autokolonave ose avionëve që sjellin armët nga perëndimi”. “Në rastin më të keq, mund të sulohet me raketa një bazë e NATO, ku përgatiten armët për Ukrainën. “Dhe kjo sigurisht që do t’i vërë vendet e NATO-s me një dilemë të vërtetë.”

