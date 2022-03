Sezoni i mbjelljes së grurit, i cili do të fillojë në Ukrainë, do të ndërpritet nga luftimet. Nuk është e qartë nëse do të ketë mjaft fermerë për të punuar tokën, pasi njerëzit në vend marrin armët – ose nëse ata do të jenë në gjendje të kenë akses në makineri dhe produkte të tjera thelbësore që zakonisht do të mbërrinin përmes porteve të Detit të Zi.

