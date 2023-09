Sipas burimeve në BE, propozimi i bllokut evropian thotë se zbatimi do të niste me “Hapjen e procesit negociues për Statutin e instrumenteve për vetëmenaxhim të serbëve në Kosovë“, që nënkupton Asociacionin e komunave me shumicë serbe.

