Fjalimi i Johnson: Populli rus duhet të dijë të vërtetën, ju meritoni t’i njihni faktet. Mizoritë e kryera nga trupat ruse përfshijnë civilë të qëlluar për vdekje me duart e lidhura pas shpine, gra të përdhunuara në sytë e fëmijëve të tyre, trupa të djegur, të hedhur në varrë masive apo thjesht të lënë duke u dergjur nëpër rrugë. Raportet janë kaq tronditëse dhe aq të neveritshme, është çudi që qeveria juaj po kërkon t’i fshehë ato nga ju. Presidenti juaj e di që nëse ju do e dinit se çfarë do të ndodhte, ju nuk do e përkrahnit luftën e tij. Ai e di se këto krime tradhtojnë besimin e çdo nëne ruse, e cila me krenari e përshëndet djalin e saj teksa ai niset për t’u bashkuar me ushtrinë. Dhe ai e di se ato janë një njollë për nderin e vetë Rusisë. Një njollë që do të bëhet më e madhe dhe më e pashlyeshme çdo ditë teksa kjo luftë vazhdon. Por mos e dëgjoni vetëm fjalën time, gjithçka që ju nevojitet është të merrni informacione të pavarura nga kudo në botë. Dhe kur të gjeni të vërtetën, shpërndajeni. Ata që janë përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi. Dhe historia do të tregojë se kush e shikoi nga ana tjetër. Presidenti juaj akuzohet për krime lufte. Por nuk mund ta besoj se ai po vepron në emrin tuaj.

