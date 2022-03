Nuk kam bërë ndonjë herë kurrë një fushatë kaq intensive, u detyrova të bëj këtë jashtë dëshirës time. Për ata që i njohin zgjedhjet kjo ishte personalizim… Unë doja t’u thoja zgjedhësve: Unë jam Sali Berisha, ky që thotë zonja guvernatore dhe ky që i kanë marrë logon me të cilën ajo parti ka garuar për 30 vite. Të gjitha këto i them këtu se është jashtë çdolloj imagjinate unë të devijoj nga ky kurs, nga vendimi im i shpallur para demokratëve që unë sigurisht do garoj për kryetar të PD. Dhe do pranoj rezultatin e demokratëve pa asnjë koment! Rikthimi ka ndodhur me 6 Mars ai nuk zhbëhet më përveçse me votën e qytetarëve shqiptarë”, tha Berisha.

