“Propagandës dua t’i them se unë nuk kam humbur asnjë garë në jetën time. Jam përballur me masakra zgjedhore. Nuk kam humbur asnjë garë në jetën time po për këtë do kemi kohë të flasim. Lufta ime nuk është për fatin tim personal. Është për fatin e shqipëtarëve për fatin e Shqipërisë dhe kushdo që më kërkon të braktis detyrën time në këto dy plane kryesore të shqiptarëve që është ti ofrojmë shqiptarëve rikthimin e besimit te vota e lirë përmes një reforme të thellë zgjedhore dhe përshpejtimin e reformimit të PD për tu bërë partia e hapësirës së fjalës së tij, e qytetarisë do të zhgënjehet”, tha Basha

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy